Frontvrouw Orono Noguchi zingt ergens ‘It’s only 3pm / I ought to relax some more.’ Haar slacker-parlando klinkt alsof Oscar Mopperkont vooraan is gaan staan in Sesamstraat, waardoor de andere poppen zich wel moeten smijten met de geestdrift van cheerleaders. Superorganism laat kassa’s rinkelen, kinderen lachen en auto’s claxonneren. Een golfslag leidt tot een garnalenlied: ‘I’m happy just being a prawn.’ Iemand bijt in een appel. De hippieslogan ‘Turn on, tune in, drop out’ is terug, wellicht omdat er een gifje van is gemaakt. En ‘Neukkim-i eotteongayo’ blijkt gewoon Koreaans voor ‘Hoe gaat het?’ Revolutionairen zijn deze jonge wereldburgers niet. Collagemakers die onderweg meer dan eens een catchy deun oprapen, dat dan weer wel.