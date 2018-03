Een digitaal tikkende klok duldt een lichtjes zoemende synthesizer naast zich, en laat Tom Smith op kousenvoeten en vergezeld van vriendelijke strijkers binnenkomen: ‘You were waiting for an answer / It was the hardest thing to hear.’ Hij zingt het met zachte, geloofwaardige stem. Kurkdroge drums en een kunstmatig mannenkoor vervoegen de gelederen. Ik ben helemaal mee. Ook verderop vallen er positieve noten te rapen, zoals ‘Counting Spooks’, dat ik dolgraag eens in een versie van Bowie had gehoord.

Helaas passeert er even vaak ook iets waarvan je denkt: dit gaat helemaal nergens over. Zoals ‘Hallelujah (So Low)’: Muse op steroïden, een hoop dure klanken die voor stoorzender moeten doorgaan op een hoop gegooid, een vette beat eronder, en klaar was wat ongetwijfeld een live-favoriet zal worden. Nog zo’n live-favoriet is ‘No Sound But the Wind’, op YouTube bekend in de versie die Editors in 2010 op Werchter speelden.