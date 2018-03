The Doors - Live at the Isle of Wight Festival 1970

4.0 5 0

Yeah dude, toch als het deze perfect geremasterde cd + dvd is, van hun op twee na laatste concert op het legendarische Isle of Wight Festival, voor meer dan een half miljoen (!) mensen. Minder dan een jaar na dit concert stierf Jim Morrison, hier is hij nog uitstekend bij stem. De dvd is bizar omdat Jim amper beweegt, wellicht als overcompensatie na de aanklacht voor ‘onzedelijk gedrag’ in Miami enkele maanden eerder, waardoor de Amerikaanse tournee werd afgelast. En omdat The Doors waren vergeten om hun lichtshow mee te brengen, waardoor de hele film in een hoerig monotoon rood licht baadt. Maar de groep is op dreef en Jim zingt perfect, zelfs met gesloten ogen wiegend op één vierkante meter is zijn charisma onmiskenbaar. Ik hoorde ooit een geluidsfragment waarin Jim aan het eind van z’n leven, apestoned, zei: ‘Wat ik zeker nog wil maken, is een song die een uiting is van absolute, tomeloze vreugde, een song die klinkt zoals een zonsopgang of als het begin van de lente.’ Hij had nog veertig jaar muziek kunnen maken en zou nu 74 zijn geweest. Doodzonde.