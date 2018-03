The Me in You - Stuart Conroy: 1974 - 1978

Een denkbeeldige doos, gevonden op zolder, met daarin een boekje met aantekeningen, een demo-cassette en een paar foto’s, stuurde The Me In You op ontdekkingsreis.

4.0 5 0

Op zoek naar een nieuw geluid, waarmee ze de imaginaire songschetsen van de onbestaande Schotse dichter-muzikant Stuart Conroy alle eer konden aandoen. De plaat glijdt gewichtloos langs muzikale tijdlijnen, met melancholie als brandstof. We horen vage echo’s van Air, Boards Of Canada en Bon Iver. ‘Shirley’s Dream’ lijkt Gayngs met vocoders. ‘A Glimpse of Beauty’ zindert van ingehouden postrock-poppracht. ‘Main Theme’ en ‘Koudijs’ grijpen terug naar de vroegste ambient. In zwanenzang ‘The Morning Light’ piekt de weemoed. Als Conroy echt had bestaan, hadden zijn liedjes niet mooier gered kunnen worden.

