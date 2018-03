Titus Andronicus - A Productive Cough

Verder is alles anders op ‘A Productive Cough’. Ballades zijn de nieuwe punk en op deze plaat staan zeven épische exemplaren. ‘Number One’ is een met jingle bells versierde kerstsong vol wanhoop, ‘Above The Bodega’ klinkt als The Clash die Springsteens ‘Tenth Avenue Freeze-Out’ covert en ‘Real Talk’ is rock-’n-roll van het zuiverste water. Het hoogtepunt, vreemd genoeg, is ‘(I’m) Like a Rolling Stone’. Dylan coveren en diens tekst veranderen is niets minder dan godlasterend. Maar het wérkt. Stickles verving ‘You’ door ‘I’ en wijst met de beschuldigende vinger naar zichzelf: ‘I know how it feels/Being on my own/With no direction home.’ Je bent niet alleen, Stickles.