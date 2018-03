Yo La Tengo - There’s a Riot Going On

3.0 5 0

Ook goed: ‘Shades of Blue’ (ijle stem, in zichzelf gekeerde Velvet Underground) en ‘She May, She Might’ (uit het Grote Velvet-boek, maar nu opengeslagen bij het dromerige hoofdstuk ‘Here She Comes Now’). Als Yo La Tengo zo was blijven doorgaan, zouden wij u nu enthousiast gevraagd hebben of u al een popplaat had voor de lente. Maar de groep peddelt traag stroomafwaarts, en de paar kleine stroomversnellingen zijn achter de rug voor je er erg in hebt. ‘Riot’ is helaas meer een hoop indrukken dan een verzameling songs.