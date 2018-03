Dat STIKSTOF klaar was voor een forse stap voorwaarts, gaf ‘Zwangerschapsverlof Vol. 3’ al aan, de eerste soloplaat van Zwangere Guy, die vorig jaar redelijk geruisloos werd uitgebracht maar in hiphopkringen niet in dovemansoren viel. En Zwangere Guy, dat is Gorik van Oudheusden, als Omar-G de grootste mond in STIKSTOF. Het vocale tegengewicht komt van Jazz en Astrofisiks, DJ Vega levert de beats. Al is dat laatste eerder een collectieve aangelegenheid, en klinkt beats wellicht wat oneerbiedig voor wat STIKSTOF hier aanlevert.

‘Overlast’ is een plaat waarop vocals en muziek elkaar perfect aanvullen en ondersteunen: als je de intro hebt gehoord, weet je meestal wel uit welk vaatje er getapt zal worden.