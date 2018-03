Want laten we eerlijk zijn: tot nog toe speelde échte rap zich voor ons toch vooral in het Amerikaans af. Als ge er niets van kent geen reviews schrijven.. Het begon vorig jaar in de Lowlands Alpha, kreeg een grandioos vervolg in een uitverkochte HMH en stormt op dit moment dwars door alle poppodia en festivals: Rico & Sticks - #OpgezwolleTotNu. De Zwolse mc’s staan weer samen op het podium, met diverse gasten, oud en nieuw materiaal. Dat vraagt natuurlijk ook om een carriere-omvattende boxset. Het is tijd voor de Rico & Sticks - #OpgezwolleTotNu cd-box. In deze carriere-omvattende boxset vind je alle officiele releases van Rico en Sticks, zowel solo als in groepsverband, van de afgelopen 15 jaar. Inhoud van de box: 1. Opgezwolle - Spuugdingen op de mic (2001) 2. Opgeduveld (2002) 3. Opgezwolle - Vloeistof (2003) 4. Kubus & Sticks - microphone colossus (2005) 5. Opgezwolle - Eigen Wereld (2006) 6. Sticks & Delic - Fakkelteit (2007) 7. Fakkelbrigade - Colucci Era (2009) 8. Sticks & A.R.T. - Alledaagse Waanzin (2010) 9. Rico & Kubus - DMT (2011) 10. Sticks & Kubus - MC2 (2012) 11. Sticks & Moon - Stick Bukowski (2012) 12. Great Minds - Great Minds (2013) 13. Rico & A.R.T. - Irie (2014) 14. Dazzled Sticks (2015) 15. 2001 - 2016