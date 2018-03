‘Mallory’ is niet mis, maar twijfelt te lang tussen Suede light en belegen Starsailor. Zowel ‘Blind Truth’ als ‘Whole Again’ doen de Titanic: veelbelovend van wal steken, en halverwege ten onder gaan in een zee van monotonie. De eer wordt gered door ‘Carrion’, ‘Burning Air’ en ‘I’ll Be Waiting’, tracks die wél opwindend zijn, en naar meer smaken. Helaas is de geest van Bombay Bicycle Club in Gengahr gevaren: ‘Wildness’ is aardig en braaf, en dus teleurstellend.