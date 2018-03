Mount Eerie - Now Only

Hij hoort haar in de echo’s in hun huis (‘Tintin in Tibet’), hij herkent haar in een schilderij dat op de koelkast hangt (‘Two Paintings by Nikolai Astrup’). Hij zingt zijn liedjes voor háár. Ze gaan over haar, over hen, en over de dood, die intussen nooit meer van Phils zijde geweken is.

Nog vaker dan op de vorige plaat treden de woordenstromen buiten hun oevers, terwijl angstvisioenen overvloeien in intieme herinneringen of in ontluisterende details, en proberen akoestische gitaren de songs in toom te houden. Nu en dan flakkeren woede en frustratie op (‘Distortion’, ‘Earth’), maar uiteindelijk is het de stille wanhoop die ‘Now Only’ in zijn greep houdt, die ons keer op keer met fluwelen handschoenen tegen de grond mept.