‘You picked a bad time to listen to me’, zingt Nathaniel Rateliff ergens ter hoogte van ‘Hey Mama’. En toch al twee jaar onafgebroken op de zenders met ‘SOB’ en ‘I Need Never Get Old’. Desondanks, of misschien wel daarom, heeft hij alvast de volgende klaar.

3.5 5 0

IJzer smeed je als het heet is, ook wanneer je als two hit wonder veel risico loopt om je te verbranden. Gelukkig woont Nathaniel in een asbesten blokhut: ‘Tearing at the Seams’ staat vol degelijke, stilaan volwassen soul. Minder hitgevoelig, maar met meer liefde voor de Voorgangers. Ja, er is goed naar Otis en Sam geluisterd. Voor het titelnummer en songs als ‘Babe I Know’ zijn er zelfs notities genomen, al zittende on the dock of the bay. Maar als puntje bij paaltje komt, is imitatie ook maar vleierij. Uit ‘Hey Mama’: ‘It ain’t gonna get any better’. Misschien niet, maar dan kan dit er ook al mee door.