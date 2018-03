Miles Davis & John Coltrane - The Final Tour – The Bootleg Series, Vol. 6

‘The Final Tour’ verzamelt voor het eerst op cd (vier stuks!) waar jazz-aficionado’s zich al ruim vijf decennia lang de pleuris naar zoeken: opnames van de allerlaatste keer dat Miles Davis en John Coltrane samen op de planken stonden. In casu: twee concerten in de Parijse Olympia op 21 maart 1960, twee in Stockholm op 22 maart, en eentje twee dagen later in Kopenhagen.

Het was de laatste keer dat Coltrane überhaupt voor iemand als sidekick dienstdeed, en al vanaf zijn eerste wandeling op de saxofoon tijdens een lang uitgesponnen ‘All of You’ in de Parijse Olympia is te horen hoe hij eigenlijk al tijdens de tour met Miles solo ging. Trane had er geen zin meer in en blies op het podium de frustraties van zich af, wat in combinatie met een begripvolle Miles heerlijke elektriciteit opleverde. Maar critici fronsten de wenkbrauwen: was er iets mis met de sax, of met de saxofonist?