Terecht, want ook op hun tweede langspeler scheuren de gitaren in de songs van (meestal) drie minuten vrank en vrij, terwijl strakke drums er flink de zweep op leggen. ‘Why Do I Love You’ is een smoezelig rock-’n-rollnummer à la The Sonics, tijdens ‘Generation Undefined’ spat vuige noiserock uit de speakers. ‘Recipe for Disaster’ klinkt als The Cramps op hun sloomst, en het dreigende ‘Shoot Myself’ pogoot dan weer op iets van Thee Oh Sees. ‘Run Amok’ is cucucucool!