Had íémand na de onnozele hiphophit ‘Dommestik en Levrancier’ uit 1998 verwacht dat ’t Hof Van Commerce twintig jaar zou meegaan? En dat het Izegemse schorremorrie Serge Buyse en Flip Kowlier samen met hun Limburgse kornuit Kristof ‘DJ 4T4’ Michiels de AB zouden uitverkopen met slechts twéé nieuwe nummers sinds 2013?

4.5 5 0

En toch: luister naar verzamelaar ‘Niemand Grodder’ en wees verbaasd over hoeveel West-Vlaamse teksten je kan meerappen. ’t Hof toont zich als ware people pleasers: slechts één nummer van de mindere plaat ‘Herman’, verder zestien klassiekers en twee uitstekende nieuwtjes. In die verse worpen doet ’t Hof waar ze al twee decennia in uitblinken: op de eigen borst kloppen (‘Bam!’) en uw moeder verbaal fileren (‘Truckchauffeur’). Voor optimaal effect: volume ip duust.