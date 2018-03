Preoccupations - New Material

Zie ook de titelkeuze: gewoon doen is blijkbaar gek genoeg als je al gestoord bent. Matt Flegel heeft een stem als een zerk. Je kan er vandaag alleen nog maar mee aan de bak in de postpunk, of als stadionomroeper in Mechelen. Ook z’n songtitels liggen weer op sterven: ‘Decompose’, ‘Manipulation’, ‘Doubt’, ‘Disarray’ – een afscheidsbrief, mits wat voegwoorden.

Wie schetst dan ook onze verbazing toen bleek dat Flegel in ‘Decompose’ een falsétstem bezigt, dat de band in ‘Manipulation’ en ‘Doubt’ de kin hoog houdt dankzij almaar ruimere synths, en dat Preoccupations in songs als ‘Disarray’ meer The War On Drugs is dan Interpol. Er is ergens iets uitgezweet voor ‘New Material’, en het resultaat bestaat naast hoogwaardige chrysanten voor het eerst ook uit boterbloemen. Een geschikt lenteboeket.