Milo Meskens - Contrast

Op ‘Contrast’ worden, naast plukken nieuw werk, de singles gebundeld die Milo de voorbije twee jaar heeft afgeleverd. ‘Here With Me’ kent u, ‘New Beginning’ ook. Samen vormen ze een prima staalkaart van ‘Contrast’: egale pop zonder complexen, vakkundig in elkaar gestoken en, hoewel overduidelijk op buitenlandse leest geschoeid, nooit echt een maat te groot voor de uitvoerder. Daar is een markt voor. Milow heeft er ook een kraam staan, en iets als ‘Memory Card’ zou er zelfs gekocht kunnen zijn: een dromerige verzuchting met een duidelijk begin en einde erbij geleverd. Veel ruimte voor interpretatie is er niet. Die vraagt om gaten, en die vallen zelden op ‘Contrast’. Terzijde: Milow heet niet echt Milow, maar Milo heet wél echt Milo. 0-1, Jonathan.

Dat Jo Francken, jarenlang producer van Milow, hier ook aan de slag was, heeft er wellicht iets mee te maken, maar niet alles. Ook Meskens’ andere invloeden laten zich namelijk vlot lezen. Op ‘I Don’t Know You Anymore’ zit hij achter dezelfde vleugel waarop Hozier in een dramatische bui ‘Take Me to Church’ heeft geschreven, de schemerlamp is dezelfde die de schaduwen werpt in Rag’n’Bone Mans ‘Human’. ‘Stone Cold Liar’ flirt met r&b zoals Ed Sheeran dat doet, en ook voor ‘Twenty One’ kwam de rosse roerganger even de pen vasthouden. Het tobben over de eigen leeftijd en de origin story doen dan weer aan Taylor Swift denken. Ook al terzijde: Swift heeft een nummer dat ‘22’ heet. Wie biedt hoger?