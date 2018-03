Poltrock - Mutes

Er begint nergens – zoals op de nieuwe van Nils Frahm – een beat of een koortje mee te lopen. Veel improvisaties klinken gedempt. In het spooky ‘#18’ zoemt het. De draaimolen ‘#6’ is voor een soundtrack geboren. ‘#7’ doet écht aan Nils Frahm denken. Wij wachten met ons oordeel op ‘Moods’ en ‘Machines’, meer experimentele platen die zullen komen piepen met tussenpozen van 88 dagen. Als de hier atypische afsluiter ‘#9’ – denk aan het geluid van de stuka’s in de film ‘Dunkirk’ – de prelude is: laat maar komen.