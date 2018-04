The Voidz - Virtue

Een mens begrijpt niet waarom iemand die in de Champions League kan spelen, in zijn vrije tijd ook in 1B wil ballen. Hebben The Strokes op eenvoudige maar sublieme wijze de koers van de Engelse rock mee bepaald sinds ‘Is This It’ uit 2001, The Voidz is daarmee vergeleken maar slappe soep. Het klinkt wat psychedelischer, er komt al eens een vocoder bij te pas en Casablancas weet wel hoe hij een song in elkaar moet draaien, maar al te dikwijls lopen de zanglijnen verloren in de arrangementen. Alsof hij moedwillig zijn eigen songs wil saboteren. ‘Think Before You Drink’ heet één van de songs. ‘Think Before You Record’ was een beter motto geweest.