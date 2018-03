Axelle Red - Exil

Alleen spijt het ons u te moeten melden dat er op ‘Exil’ geen écht grote Axelle-songs staan. Eerste singles ‘Who’s Gonna Help You’ en ‘Excusez-moi’ klinken aardig, maar wat gefabriceerd. De alle balladeclichés afvinkende ballade ‘Gigantesquement belle’ is mooi, maar hebben we al een keer te veel gehoord. Het half gefluisterde ‘Signe ton nom’ kan bogen op een catchy synthflard, maar mist nét het tikje je-ne-sais-quoi dat van een goeie song een wereldsong maakt. Een degelijke, maar geen briljante plaat: in tijden waarin Karen Damens ‘Een ander spoor’ de hitlijsten aanvoert, mag dat al heel wat worden genoemd.