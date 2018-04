Amen Dunes - Freedom

Helden en antihelden die Damon McMahon gemaakt hebben tot wie hij is, en daar worstelt hij mee. Lijkt een heavy onderwerp, maar de nieuwe songs klinken toegankelijker dan ooit. Weg is de reverb wanneer McMahons zang een plekje zoekt tussen de frasering van Timber Timbre en de pure vrijheid van Tim Buckley. ‘Dracula’ en ‘Miki Dora’ schopten het in geen tijd tot hits in onze huiskamer, omdat de mix van psychedelische folk en rock heerlijk donkere new wave-ondertonen meekreeg. In toptrack ‘Blue Rose’ lijkt McMahon door het Manchester van The Stone Roses te dwalen. Verslavend spul voor wie wil dóórluisteren.