Nochtans hadden ze ons beterschap beloofd. Met ‘Put It On a T-Shirt’ kunnen ze dat nog volhouden, en ook op ‘Nightclub’ hebben ze er nog zin in. ‘Surfing in the Sky’ is al geforceerder, een poging om The Vaccines te zijn. En dan is het op. ‘Out on the Street’ gaat na het opstijgen op automatische piloot, ‘I Can’t Quit’ lijdt aan bloedarmoede. ‘Your Love Is My Favourite Band’? Vervloekt zij het marketinggenie dat The Vaccines heeft wijsgemaakt dat ze op halve kracht óók boeien.