Eels - The Deconstruction

Neem nu iets als ‘Premonition’, op zijn nieuwe en twaalfde studioplaat ‘The Deconstruction’. Een gitaarballade die kan dienen als afscheidsdans op het echtscheidingsfeest: ‘Rooms hold people / Year after year / Tenants come and go / The walls don’t care if you’re here / I had a premonition / It’s all gonna be fine / You can kill or be killed / But the sun’s gonna shine’. De condition humaine geschetst in vlijmscherpe contouren. En altijd net op het moment dat je aan het dansen dacht te gaan. Want daartoe is op ‘The Deconstruction’ ook genoeg aanleiding. In de opener en titeltrack, bijvoorbeeld: vintage E-swing vanaf het moment dat de basdrum voet aan de grond zet. Of het met die typische Eels-tremologitaar aangeblazen ‘Bone Dry’. ‘My heart is bone dry / You drank all the blood’: wedden dat Tom Waits er jaloers op zal zijn?

Er staan op ‘The Deconstruction’ drie instrumentale intermezzo’s. In ‘Coming Back’ laat E vogeltjes zingen, in ‘The Quandary’, helemaal vooraan op de plaat, introduceert hij een motiefje van vier gitaarnoten dat hij in ‘The Unanswerable’, helemaal achteraan, weer oppikt om The Deconstruction Orchestra & Choir aan te jagen. Een mooi nevenverhaaltje zonder woorden.