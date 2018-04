We zoomen in de video van ‘After the Storm’ in op Kali’s boodschappenlijstje: brood, kaas, melk, eieren, MINNAAR. In haar winkelwagen legt ze een zakje bloemenzaad naast de Bootsy-conservenblikken. Eén van de bloemen op de verpakking is rapper Tyler, The Creator. Tyler is geen zwartzak meer. Hij is onlangs ook uit de kast gekomen. Zijn nieuwe plaat heet ‘Flower Boy’.

Kali is in jumpsuit in een ligstoel beland. Af en toe geeft ze haar kiemende zaadje water, tot Tyler zelf komt piepen van onder de graszoden, in zijn rol van minnaar die nog moet groeien. Zijn kostuum en pruik zijn belachelijk. Zijn beste zin: ‘Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi’. Tyler en Kali krijgen uiteindelijk kinderen met plantenhoofden. Kali speelt met hen bij het plonsbadje, Tyler staat er in bloemenpyjama bij te barbecueën.