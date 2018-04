DIVERSE ARTIESTEN - Johnny Cash: Forever Words

4.0 5 0

En van Johnny Cash, eigenaar van een onevenaarbaar repertoire én de mooiste steenkolenstem. Na zijn verscheiden in 2003 werd nog veel mooi werk van zijn hand op het onschuldige publiek losgelaten – ‘American V’ en ‘VI’ bijvoorbeeld. Maar dit is ook raak. Zestien songs, gebaseerd op teruggevonden kattebelletjes en onafgewerkte liedjesteksten van de zwartgeblakerde reus, bij elkaar gezongen door de royalty van de country en ver daarbuiten. Onder meer wijlen Chris Cornell, die zijn ijle stem wikkelt rond ‘You Never Knew My Mind’, de enige tegenvaller op de plaat. Resten vijftien liedjes vol woestijnstof, samenzang, swingende violen en mijmerende akoestieke gitaren, het ene al mooier dan het andere. Elvis Costello zingt zoals gewoonlijk iedereen naar huis, maar ook Alison Krauss, Ruston Kelly and Kacey Musgraves en vele anderen maken er iets onvergetelijks van. Dat had de ouwe nog moeten meemaken.