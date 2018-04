Zomaar enkele dingen waar wij zin in krijgen bij het beluisteren van de nieuwe plaat van Teen Creeps: die vervelende gozer van vroeger op zijn smoel timmeren, ons haar in een Travis Bickle-mohawk scheren, onze oude afgetrapte All Stars uit de schoenenkast opdiepen, de naam JAWBREAKER op de kaft van een schoolagenda uit ’96 krassen, het meisje van hiernaast op een wilde date vragen, een televisietoestel door het raam van een hotelkamer gooien – van buiten naar binnen, welteverstaan. Teen Creeps komt hier op de proppen met precies de punkige indie-uppercut waar we al een tijdje op zitten te wachten. Waarvoor onze grote dank. Nu dat televisietoestel zoeken.