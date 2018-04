Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food

Het ruikt er wat funky, de verlichting bestaat uit één roze neonlamp, de psychedelica zijn van een goed jaar en er waait altijd lofi-stof over de vloerplanken. IKEA it ain’t, en al wat daarna nog overbodig bleek, werd naar het containerpark gebracht. Wat rest is de titel, het blik bonen vanwaaruit Nielson u traditioneel toezingt, en twaalf geweldige liedjes. ‘Hunnybee’ is wollige, onbezorgde r&b, op ‘American Guilt’ wordt er naar het nieuws gekeken met een briesende Jimmy Page, en op ‘Not in Love We’re Just High’ draait een carrousel gestaag achterwaarts rondjes. De handleiding: koop een kaartje, pak de flosj, bedank ons later.