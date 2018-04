In haar derde langspeler, ‘Golden Hour’, zal Nashville zich pas écht verslikken. ‘Mother’ is een prachtige ode aan haar moeder, geschreven tijdens een lsd-trip. Het bloedmooie ‘Slow Burn’ geeft klank aan diezelfde roes: ‘I’m alright with a slow burn / Taking my time, let the world turn’. Als Air zich ooit aan country had gewaagd, dan had het als ‘Oh, What a World’ geklonken. De discobeat in de single ‘High Horse’ zou niet mogen werken, maar doet het toch, net zoals de drummachine in ‘Happy & Sad’. En afsluiter ‘Rainbow’ wordt nu al omarmd als haar nieuwe queer anthem.

‘Golden Hour’ is Kacey Musgraves’ grote sprong voorwaarts. Waar ze vroeger het liefst vernieuwde in haar teksten, schudde ze deze keer haar formule door elkaar. De productie is warm en vol kleur, zoals Becks ‘Sea Change’ of Neil Youngs ‘Harvest’. Liedjes als ‘Velvet Elvis’ en ‘Butterflies’ smeken om een remix van Tame Impala. Intergalactische country, noemt Musgraves het zelf. Ze slaat wel vaker de spijker op de kop.