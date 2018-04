De nieuwe plaat? Tja, ‘Distant Colours’, ‘Vivian’ of het schaamteloos glamrockende ‘Broken Algorithms’ kloppen als een bus. Alleen ‘Hold me Like a Heaven’ is een vreselijke draak, maar soit. Het is allemaal goed gespeeld, de stem van James Dean Bradfield is eeuwig vitaal, de refreinen zijn top. Objectief gezien dan, want het raakt nauwelijks. Dat we het al zo vaak van hen hebben gehoord, is niet echt een argument. Na bijna een week luisteren naar ‘Resistance Is Futile’ heeft de groep nog geen seconde de indruk gewekt er zelf erg in te geloven. De plaat is ‘best goed’. Dat staat de Manics niet. Jammer.