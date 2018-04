Zijn vorige verscheen in 2011 en was een meesterwerkje. Pearson had pijn, en wist die in amper zeven songs zo diepgaand te verklanken dat ‘Last of the Country Gentlemen’ in 2011 op twee belandde in onze eindejaarslijst. Zeven jaar later is de pijn er nog steeds, maar wordt ze verdrongen door tien straight hits, tien regelrechte hits. De grap stopt niet bij de titel. Elke song op ‘The Straight Hits!’ heeft het woord straight in de titel en moest aan vijf voorwaarden voldoen, door Pearson The Five Pillars genoemd – u zoekt ze maar eens op, onze plaats is beperkt. Het resultaat is een plaat vol verrassende garagerock met de drive van Parquet Courts en songstructuren uit het grote Beatlesboek. Best leuk allemaal, maar wanneer de elektrische gitaren even aan de ketting gaan en Pearson stilletjes in zijn ziel laat kijken (toch in zes van de tien songs), denk je ook: best jammer van al dat lawaai tussendoor. ‘The Straight Hits!’ is meer dan een grap, maar niet noodzakelijk voer voor fans van zijn vorige plaat – mochten die nog leven.