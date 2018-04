Melvins - Pinkus Abortion Technician

Hun 261ste plaat begint melodieus met ‘Stop’ van de James Gang. Als de eerste van twee Butthole Surfers-covers begint – de cd-titel verwijst naar ‘Locust Abortion Technician’ van de Buttholes en hun Jeff Pinkus is hier overal de tweede bassist – zakken we meteen tot ons middel in de onzin. Melvins blijven bestand tegen tijd en roest, maar hun sludge domineert níét op deze vier-genres-in-één-dag-plaat. Hoogtepunt: ’I Want to Hold Your Hand’ van The Fab Four, een versie zo straf dat we er met plezier zelf de vergeten handclaps bij leveren.