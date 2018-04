De meezingbare refreinen in keelklanken en het pathos zijn gebleven, de rest is het resultaat van marktonderzoek. Dat gitaartje uit ‘Dangerous Night’? Hoor je tijdens de rit naar het werk tien keer op de autoradio, deze keer is er te veel aan. ‘Monolith’ is de soundtrack van ‘Temptation Island’, en ‘Walk on Water’ is al even subtiel als de plaattitel. Wel een goed acteur, die Jared: hij is wie u maar wilt dat hij is.

