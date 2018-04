faces on tv - Night Funeral

Jasper Maekelberg is de man die ervoor zorgde dat de lokale popscene voor het eerst sinds de new beat weer een eigen sound kreeg. Ingrediënten: zie vijf zinnen terug. Afnemers: te veel om op te noemen. Teksten worden gestameld en gemompeld, mannen hullen zich in rare designerrokken en zien er uit als Andrea Pirlo in zijn beste dagen bij AC Milan. Veel rook op de scène en tegenlicht: u kent dat wel.

Het leven van een popheld die over Europese podia dwaalt en nooit thuis is als de piepers gekookt zijn, geeft dikwijls aanleiding tot relatiebreuken en hartenpijn. En gelukkig ook tot mooie muziek, en dat is bij het debuut van Faces On TV niet anders. In het Radio 1-programma ‘Culture Club’ legde hij zelf uit hoe hij het titelnummer van de plaat in elkaar draaide: ongeveer te vergelijken met hoe bladerdeeg wordt gemaakt. Laagje per laagje, startend van een simpele ritmische basis die wordt verrijkt, aangevuld en gesuikerd of gepekeld tot het nummer af is.