Sons Of Kemet - Your Queen Is a Reptile

Hutchings’ groep Sons Of Kemet spoelt terug naar het zaterdagfeest. Of u vertrouwd bent met wereldmuziek, dan wel nu pas leert dat soca een samenvoeging is van soul en calypso, u zúlt verdwalen in dit oneindige tussenland van jazz, dub, soca (voilà!) en ontsporende fanfareleut. Als Londenaar met Caribische roots gidst Hutchings ons tot in de kleinste achterafsteegjes van het Notting Hill Carnival. Eén keer begint grime waar Skepta boven zou kunnen rappen. De toasters zijn kwaad. Op den duur vragen wij ons niet meer af hoe je dat alles uit een sax, een tuba en twee drums haalt, maar wanen we ons in de Balkan. 30 april. Nacht van de Toekomst. Beursschouwburg.