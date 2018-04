In Stuttgart en omstreken klagen ze al een jaar of acht over de tegen het gemoed kletsende zure regen van Die Nerven.

4.5 5 0

Het jonge drietal ziet het leven in grijswaarden. Frustraties kanaliseren ze via schreeuwende gitaren, ongemeen harde salvo’s op het drumvel en het mooiste mismoedige Duits. Op hun vierde studioplaat toont de band rond Max Rieger zich perfect gerodeerd: ze schakelen tussen noise en rustiger poprock met hetzelfde gemak als waarmee wij onze ruitenwissers aan- en uitzetten. Wie na het horen van ‘Frei’, ‘Alles falsch’ en ‘Skandinavisches design’ de woorden ‘Sonic’ en ‘Youth’ in de mond durft te nemen, krijgt lappen: Die Nerven vormen hun eigen referentiepunt. Dat weten ze allang in Stuttgart.

