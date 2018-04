Joachim Cooder - Fuchsia Machu Picchu

Maar in het dromerige solodebuut van Joachim Cooder klinkt ook de barrio van Californië door en een genre dat je, zoals één van de songs, countryblues zou kunnen noemen. Maar meer nog is deze plaat de missing link tussen wereldmuziek à la Ali Farka Touré en de soundtrack van een heel goeie Amerikaanse roadmovie. Joachim Cooder verdiende z’n sporen als percussionist, en ook al hoor je subtiele en inventieve percussie op haast elke track, toch is het geen, of veel méér dan de plaat van een drummer. ‘Calm My Mind’ en ‘Everyone Sleeps in the Light’ zijn volwaardige, sfeervolle ballads en ‘Because the Moonlight’ staat nu al in mijn top tien van zomertracks. Er werkt aan de mooie plaat ook een opportunistische gitarist mee die schaamteloos de stijl van grootmeester Ry Cooder imiteert, maar dat zien we door de vingers.

