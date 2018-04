Single ‘Pulled Up the Ribbon’ is bombast zonder boodschap. ‘Shelter Song’ herdoopten we tot Saaie Song en afsluiter ‘Human Being Song’ tot Is Deze Plaat Nu Nog Niet Gedaan Song. En met de wel erg goed op Fleetwood Macs ‘Seven Wonders’ lijkende ‘Family Song’ smeekt Okkervil River om een dure rechtszaak. ‘Ik wilde een lieve plaat maken,’ verklaart bezieler Will Sheff. Ook goudvissen zijn lief, maar ‘Jaws’ was nooit een succes geweest met zo’n spartelend exemplaar in de hoofdrol. Het is van ‘The Stage Names’ uit 2007 geleden dat Okkervil River nog eens zijn tanden liet zien. Goede bandnaam wel, want ‘In the Rainbow Rain’ kabbelt een eind weg.