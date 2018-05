De hypnotiserende housesingle ‘Pick Up’ gaf de doorslag, al waren we al helemaal mee na de tweede track ‘Bonfire’, een fenomenale herwerking van Bon Ivers ‘Calgary’. José González lijkt uit een klingelklangelend muziekdoosje te komen in ‘Music on My Teeth’. En ‘Baby (How Much I LFO You)’ is dan weer het soort soulvolle hiphopsong waarop J Dilla danst in zijn graf. Deze plaat is gemaakt voor dat gouden uurtje waarin de ondergaande zon alles in een gelukzalige oranje gloed zet.