Iceage - Beyondless

Bij hun vierde plaat trekken wij niet langer krijtwit weg. De kletterende opener ‘Hurrah’ heeft een bom van een refrein. In ‘The Day the Music Dies’ zitten Primal Scream-blazers en een Stooges-piano. ‘Thieves Like Us’ doet aan de Stones van ‘Exile on Main Street’ denken. Thema’s zijn woede, verveling, decadentie, ontgoocheling, roem, minachting en romantisch verlangen. De seks zit vooral in ‘Pain Killer’, een duet van Elias Bender Rønnenfelt met Sky Ferreira. Rønnenfelts groep stoot door naar de kern van de beste jaren 80-blues (The Bad Seeds, The Gun Club, Crime & The City Solution). Sommige songs verdrinken in piano, strijkers en blazers. Deze soul-’n-roll klinkt heerlijk los-vast en is tegelijk onberispelijk geproducet. Ten strijde!