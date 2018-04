‘You’re Driving Me Crazy’ is de derde studioplaat van Van Morrison in iets meer dan een halfjaar.

3.5 5 0

Het lijkt wel alsof iemand de cijfers van zijn leetijd, 72, in de foute volgorde heeft gezet. Joey DeFrancesco is op zijn beurt een relatief jonge (47) jazz-organist en trompettist die op zijn 17de al naast Miles Davis zat te spelen. Op ‘You’re Driving Me Crazy’ amuseert Van Morrison zich hoorbaar te pletter. Het is een geinige vingeroefening van twee grootmeesters, die voortdurend op en neer gaat: van gewoon leuk tot net iets meer. Dat laatste geldt voor ‘Miss Otis Regrets’, Morrisons eigen ‘Evening Shadows’ en ‘Sticks and Stones’ van Titus Turner. Het meest ontwapenende moment zit in de titeltrack, als Van The Man tijdens een virtuoze solo van DeFrancesco een smakelijke lach niet kan onderdrukken. Wie altijd van Van Morrison heeft gehouden, vindt ook hier geen enkele reden om daarmee op te houden.