Gaz Coombes - World’s Strongest Man

Het moet hard zijn als je op je twaalfde (zo leek het toch) een jeugdhymne schrijft die een paar zomers lang door zowat iedereen wordt meegebruld, en vervolgens vervalt in alle clichés: Supergrass gesplit, carrière weggedeemsterd, banale reclamecampagnes... Na de split begon Gaz Coombes een solocarrière. ‘World’s Strongest Man’ is zijn tweede, heel gevarieerde worp. De ene song klinkt als een ontspoorde Paul Weller ten tijde van The Jam, de andere (‘Deep pockets’) als U2 op speed ten tijde van ‘Achtung Baby’, en van een derde (‘Oxygen Mask’) heeft de demo met Nick Drake geslapen. ‘The Oaks’ neigt naar Peter Gabriel. En op ‘Slow motion life’ is Coldplay niet ver uit de buurt – Coombes zal het niet graag horen, maar het is wat het is. Is dit een goeie plaat? Jazeker.

