Post Malone - beerbongs & bentleys

Als Post ‘Rich & Sad’ Malone naast Swae Lee van Rae Sremmurd rapt, gaat het vooruit. In de buurt van G-Eazy en YG vindt Malone zelfs een goeie zin om uit te leggen dat hij in L.A. in hetzelfde kringetje blijft rondhangen: ‘Population four million / how I see the same bitch?’