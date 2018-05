Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

3.0 5 0

Artiesten hoeven maar tien seconden mandoline te spelen en ze claimen al dat ze zichzelf hebben heruitgevonden. Arctic Monkeys heeft echter níét overdreven: ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ is geen vervolg op wereldhit ‘AM’, en ook geen terugkeer naar de jachtige gitaarrock waarmee ze doorbraken. Het is niet eens een echte Arctic Monkeys-plaat, maar in essentie Alex Turners eerste soloalbum. Piano, gitaar, bas, synthesizer, hier en daar drums, hij speelde het allemaal zelf in. Matt Helders, hét geheime wapen op ‘AM’, drumt op slechts zeven van de elf songs en mag zijn prachtige falset alleen in de opener bovenhalen.

'Na één luisterbeurt wordt duidelijk waarom er vooraf geen singles kwamen: ze zijn er niet'

Anno 2018 speelt Turner het liefst met zichzelf. Je ziet hem zitten aan zijn vleugelpiano, met een sigaret bengelend tussen de lippen. ‘Who you’re gonna call, the Martini Police?’ croont hij in ‘Star Treatment’. Met zijn ene hand op de toetsen en zijn andere vluchtig door zijn achteruit gekamde haar halend, speelt hij trage popsongs met weinig houvast. Akkoorden wisselen snel, gitaarriffs en refreinen zijn zeldzaam. Na één luisterbeurt wordt duidelijk waarom er vooraf geen singles kwamen: ze zijn er niet.

De beste song staat vooraan: ‘Star Treatment’ is met zijn speelse pianodeuntje verdomd verleidelijk. ‘Four out of Five’ groovet, maar in slow motion. Tijdens ‘American Sports’ zweeft Turner in a most peculiar way. En de afsluitende ballade ‘The Ultracheese’ wordt vast een favoriet van de fans. Maar tijdens het titelnummer zingt Turner alsof hij tegelijk een hamburger aan het eten is. ‘She Looks Like Fun’ klinkt als een duffe cover van The Who’s ‘Boris The Spider’. ‘The World’s First Ever Monster Truck Front Flip’ en ‘Batphone’ zijn beter dan de titels doen vermoeden, maar ook niet véél beter. Alex Turner neemt zichzelf heel serieus en zet zijn Monkeys niet in om de boel te verlichten. Misschien moeten we de plaat eens beluisteren aan een hotelbar in L.A., maar tot dan? Suck it and see.

Voorbeluisteren