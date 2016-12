Jens Dendoncker wint Humo's Comedy Cup 2016!

Na vijf voorrondes in evenveel comedy café’s, waarvoor net geen 100 aspirant-stand-upcomedians zich inschreven, en de halve finale in de Minard in Gent mochten drie pretmakers (Jens Dendoncker, Berit Companjen en Peter Kluppels) vanavond voor het eremetaal strijden en in de voetsporen treden van William Boeva en Lukas Lelie.