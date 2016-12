Goose (AB)

Zijdelings blauw en rood licht brandt op de profielen van Dave Martijn, Bert Libeert, Mickael Karkousse en Tom Coghe. Drie mijmerende synths en evenveel gedempte stemmen. De begintonen van ‘What You Need’ pikken op waar 'Control Control Control' in 2012 stilviel: een bonkende club, en het omslachtige traject naar bed daarna.

Met die nieuwe plaat, 'What You Need', laat Goose weten niet meer van doen te hebben met wat er ín de club gebeurt. Opgenaaide synths, beenharde beats, pillen in onze pint? Dat decor ligt plat. Maar de koffie bij de krant is het herrezen Goose nu ook niet. De geüpdatete whereabouts van de Kortrijkzanen liggen eerder ergens tussen Daft Punk, Kavinsky, Depeche Mode en M83 in. Dachten we. Totdat een kwartet drums en gitaren in de Ancienne Belgique een steengoeie rockversie van ‘So Long’ baart. Nu denken we: 'Vergeet de invloeden, Goose prikt het Google Streetview-mannetje gewoon op ‘Anspachlaan 110, Brussel’.'