Lennert blijft een onvolprezen hinkstapspringer en Janus’ ingebouwde gps vindt nog steeds de kortste route naar synths en vocoders. Tot zover de dingen die níét zijn veranderd sinds Compact Disk Dummies de Rock Rally wonnen in 2012. Maar nu hebben de broers een nieuwe plaat, en daar staan echte númmers op. Met strofes, bruggetjes en een refrein.

Vanavond brengen ze een handvol Dummies-klassiekers uit de tijd van de tentsletjes, de hottentotten en de sub-tweehonderd-euro-Werchter-edities. Maar het enige nummer dat er echt toe doet, is amper een week oud: ‘Girls keep drinking’ is track twee op die fonkelnieuwe cd ‘Silver Souls’ en het redt de avond.