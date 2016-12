Het optreden in de Roma was bijwijlen creepy en hallucinant omdat Lou – the one and only – daar in z’n hoogdagen zélf had geschitterd, als briljant levend lijk. Tom Hannes koos voor die look: het geblondeerde, kortgeschoren rock ’n roll animal in zwart doorkijkhemd en leren vest met studs – zie: de hoesfoto’s van ‘Rock ’n roll animal’, ‘Lou Reed Live’, ‘Metal Machine Music’ en ‘Sally can’t dance’.

In het Rivierenhof was het dozijn muzikanten iets slordiger – er waren valse noten, er werden cues gemist, en op een paar dronken passanten na geloofde niemand helemaal dat Bowie en Reed daar stonden. Maar de ziel van dit ambitieuze spektakel zat goed, en qua inzet, goesting en speelplezier verdienden Hannes & Co tien sterren. Volgens de weduwe van filmregisseur Stanley Kubrick had de perfectionist Kubrick één motto: ‘Either you care or you don’t’. Hannes & Co cared. De lichaamstaal van Tom Hannes was voor zowel Bowie als Reed uitstekend bestudeerd én hij heeft zelf charisma, al is hij twee koppen te groot voor de kleine Lou. Ter vergelijking: pakweg The Ramones coveren is een stuk simpeler dan Bowie en Reed.