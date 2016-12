Concertzaal Het Bos ligt aan de Antwerpse Ankerrui. De muziekpercelen zijn hier minder afgepaald dan elders. DJ Wimbo mixt soul met gospel, hiphop en Afrikaanse fluistermuziek. We houden onze grootste oren ook op voor voorprogramma Slumberland: Jochem Baelus van Echo Beatty heeft zijn klankinstallaties in houten rekken uitgestald. Als hij - geholpen door een drummer - gitaar speelt, klinkt Slumberland als een zompige variant van het duo Suicide. Soms is de sound er één van pianootjes en hakkeborden gemaakt van schroot. In een break spelen beide muzikanten op kleine fluitjes, waardoor een groot gat wordt gegraven, maar daarna gaat de beat weer on and on. En dan is daar dat Husqvarna-naaimasjien, dat niet alleen ‘toktoktok’ doet, maar ook een drumstok aandrijft. Mooi om zien, heerlijk om horen.

Natuurlijk is iedereen vooral voor Dans Dans gekomen: eigenlijk een grote groep die twee avonden op rij in een kleine zaal staat. Gitarist Bert Dockx, bassist Frederic Jacques en drummer Steven Cassiers samen met 199 anderen in Het Bos meemaken, da’s bijna van even dichtbij als voor pakweg Radiohead naar de AB kunnen trekken.