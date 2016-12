Concertreview: Melanie De Biasio in Eden (Charleroi)

Compact Disk Dummies stonden onlangs in Eden, mét Vladimir Platine: als u het ons vraagt twéé bijdetijdse artiestennamen. De zaal is – ruw geschat – een Orangerie van de Botanique groot, en uitverkocht.

‘I Feel You’ opent, en is vijf maal zo lang als op de plaat ‘No Deal’. Al vanaf ‘I Feel You’ / a deep echo in me’ is het zoeken en tasten. De versie komt stil en van diep aanzetten. Piano, keyboards, staande bas en drums zijn lang niet overal aanwezig. De Biasio laat wat ze doet duidelijk afhangen van wat de groep haar voor de voeten werpt. Het indrukwekkende stuk met alleen bas en ‘C’mon, let me know how you feel’ laat horen hoe de zangeres zich voelt – naar óns gevoel duidelijk zenuwachtig – en wat ze wil terugkrijgen van het publiek. De Biasio verkent het podium, gaat een paar keer op haar hurken zitten, met microfoon én dwarsfluit in de hand. Ze staat meer dan eens op het punt om de fluit te bespelen, maar doet dat pas aan het eind van ‘Blackened Cities’, die ene, 25 minuten lange, schitterende track die we dit jaar van haar kregen.