Concertreview: Quinn Bachand's Brishen in CC Zwaneberg

Want wat wou nu het geval. Voor een veel te klein publiek speelden daar, in het kader van de fameuze 'Djangofolllies', vier jonge Canadese muzikanten. Een virtuoze bassist, een even virtuoze gitarist/vokalist, en twee jeugdige genieën. Het wonderkind Quinn Bachand, op gitaar en viool, en het negentienjarige (!) phenomeen Conor Stewart, op saxofoon en klarinet.

Zou het kunnen dat Quinn Bachand momenteel de beste gitarist ter wereld is? Dat zou kunnen. En zou het kunnen dat Conor Stewart momenteel de beste saxofonist/klarinettist ter wereld is? Dat zit er dik in. In ieder geval de meest speelse en frisse. Alles was trouwens even speels en fris, tot de bindteksten toe. Wat een naturel, wat een gebrek aan pretentie en dikdoenerij, en wat een verbluffende muzikaliteit! En dat repertoire, zo gevarieerd, van Georgia On My Mind over Django's Dinette -met een vleug Charlie Parker- tot Canadese fiddle-faddle volksmuziek.