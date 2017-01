Concertreview: Trentemøller in De Melkweg, Amsterdam

Anders heeft zich - nomen est omen - altijd geprofileerd als een apart figuur binnen de technogilde - een kameleon die prachtig van kleur verschiet: van ambient tot minimal en van new wave tot techno. Het is tevens een kerel die weet dat G mineur de toonsoort is waarin Mozart’s melancholie het diepst snijdt. Hij slijpt zijn mes al jaren aan dezelfde steen. Op deze koude avond in een schimmige Melkweg in Amsterdam drijft hij hem zorgvuldig in het hart van de aandachtige toehoorder, terwijl een sinistere glimlach zijn mond doet krullen en ondertussen zijn wenkbrauwen dicht op zijn neusbrug geduwd blijven. Hij is zowel regisseur als leading man in zijn Scandinavische whodunit. Zoals u weet zijn die misdaadseries uit het noorden bijna altijd van puike kwaliteit.

Zijn hese synthesizer schuurt, polijst en snijdt dunne plakjes van onze ziel. Een lapje zwart haar wipt ritmisch op zijn neus. De holle pingpongende baslijn van ‘River In Me’ vatten we net als ‘One Eye Open’ op als een liefkozende knipoog naar The Cure. ‘Still On Fire’ is de soundtrack voor een futuristische Batman-film die zich afspeelt in een dystopische wereld waar de Joker de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Tijdens ‘Circuits’ laat hij de sytnhesizertjes krijsen alsof ze worden gemarteld in een verlaten laboratorium tegen het licht van een knipperende tl-buis. We horen pulserende baslijnen à la New Order die ons zowel in trance brengen als ons de stuipen op het lijf jagen. We zien schaduwen en schimmen. We denken aan Kubrick. Tussen ‘River In Me’ en ‘Still On Fire’ is de kameleon vaak van kleur verschoten, maar niemand die het heeft gemerkt. De muziek is gerangschikt tot een sublieme set: een magistrale potpourri.